Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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04.09.2026 11:13:48
Barclays Capital: Underweight-Note für Swiss Re-Aktie
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Swiss Re-Aktie durch Barclays Capital.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 116 auf 123 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari schaute am Donnerstag zurück auf die Berichtssaison der europäischen Versicherungsbranche nach dem ersten Halbjahr. Die positiven Überraschungen hätten bei genauerem Hinsehen qualitativ nicht überzeugt. Geringere Grossschäden und aktuell günstige Marktbewertungen hätten grundlegend schwächere Trends maskiert, so die Expertin. Die vorhandenen Mittel blieben üppig, ihre Verwendung bleibe allerdings unklar. Letztlich sorge der Sektor aktuell angesichts fehlender Gewinndynamik und angemessener Bewertung für wenig Begeisterung.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Swiss Re-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Swiss Re-Aktie wies um 10:57 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 143.05 CHF abwärts. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 14.02 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86’229 Swiss Re-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7.7 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 21:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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