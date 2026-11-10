Barclays Capital: Underweight-Note für Hannover Rück-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 246 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die aktuelle Konzernstrategie habe bisher jede Hürde genommen, die Gesamtrendite der Aktien sei aber der Branche und den meisten Konkurrenten hinterhergehinkt, schrieb Ivan Bokhmat am Montag nach dem guten Quartalsbericht. Der Kapitalmarkttag dürfte für Kontinuität im schwächeren Umfeld stehen. Die Qualität hält Bokhmat für eingepreist.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:17 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1.2 Prozent auf 292.60 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 14.22 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 30’330 Hannover Rück-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 15.5 Prozent nach oben.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 04:00 / GMT



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