|
15.01.2026 16:04:44
Barclays Capital: RWE-Aktie erhält Overweight
Die RWE-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Peter Crampton verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die Europäische Union die neuen Gaskraftwerkspläne Deutschlands abgesegnet haben soll. Er sieht in einer bald anstehenden Auktion einen potenziell grösseren Kurstreiber für RWE - und hält eine im Sektorvergleich überdurchschnittliche Kursreaktion vor diesem Hintergrund für gerechtfertigt.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2.2 Prozent auf 50.46 EUR zu. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 3.05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 1’202’316 RWE-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 11.5 Prozent.
