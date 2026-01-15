Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’488 0.2%  SPI 18’604 0.3%  Dow 49’350 0.4%  DAX 25’322 0.1%  Euro 0.9324 0.1%  EStoxx50 6’048 0.7%  Gold 4’614 -0.3%  Bitcoin 77’370 -0.3%  Dollar 0.8036 0.5%  Öl 63.5 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Barclays Capital: RWE-Aktie erhält Overweight
S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor einem Jahr abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren verdient
Suche...
eToro entdecken
Bewertung im Blick 15.01.2026 16:04:44

Barclays Capital: RWE-Aktie erhält Overweight

Barclays Capital: RWE-Aktie erhält Overweight

Die RWE-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Peter Crampton verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die Europäische Union die neuen Gaskraftwerkspläne Deutschlands abgesegnet haben soll. Er sieht in einer bald anstehenden Auktion einen potenziell grösseren Kurstreiber für RWE - und hält eine im Sektorvergleich überdurchschnittliche Kursreaktion vor diesem Hintergrund für gerechtfertigt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2.2 Prozent auf 50.46 EUR zu. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 3.05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 1’202’316 RWE-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 11.5 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Andre Laaks, RWE
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

15:06 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
10:20 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – Der Countdown läuft/US-Banken – Fitnesscheck an der Wall Street
10:07 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
09:29 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
09:15 SMI gegen den Trend fester
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’058.17 19.66 BFES1U
Short 14’345.96 13.88 SF9BXU
Short 14’878.21 8.92 B58SLU
SMI-Kurs: 13’488.01 15.01.2026 15:46:03
Long 12’957.18 19.80 S0GBFU
Long 12’670.34 13.88 S92BSU
Long 12’128.49 8.98 SZEBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie letztlich tiefer: Gericht veurteilt Credit Suisse zu hoher Zahlung an Ex-Mitarbeiterin
Bayer Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Bayer ein
TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
EQS-DD: Rheinmetall AG: Ulrich Grillo, buy
Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Nachmittag auf rotes Terrain
DroneShield-Aktie zieht an: Neue Aufträge in Sicht - Verteidigungsfantasie blüht auf
Partners Group-Aktie klettert kräftig: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert
Moderna-Aktie zieht an: Kombi-Impfstoff für COVID-19 und Grippe ab 2027 angekündigt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:02 BGH verwirft Haftbeschwerde in Nord-Stream-Verfahren
16:01 Öffentlicher Dienst: Gewerkschaften bei Tarifkonflikt kämpferisch
15:53 GNW-News: MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) wählt Dr. Konda Shiva in den Vorstand
15:59 Eventim-Aktie kaum verändert: Vergleich mit Verbraucherzentrale beendet Corona-Streit
15:47 ROUNDUP 2: Wo sich das Bürgergeld ändert - Was Ängste auslöst
15:45 Verbände warnen vor Rückschritten in der Agrarpolitik
15:41 Privates Geldvermögen steigt auf Rekordniveau
15:36 Hohe Strafen nach Riesenbetrug mit Immobilien in Frankreich
15:30 Trump droht mit Militäreinsatz gegen Proteste in Minneapolis
15:29 Israelische Experten rechnen mit neuer Protestwelle im Iran