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24.07.2026 15:34:44
Barclays Capital: Overweight für RWE-Aktie
Die RWE-Aktie wurde von Barclays Capital genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Stromerzeuger habe die Anteilsaufstockung an dem Übertragungsnetzbetreiber Amprion früher als erwartet abgeschlossen, schrieb Peter Crampton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei leicht positiv.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:17 Uhr 0.3 Prozent im Plus bei 59.08 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 15.10 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 279’383 RWE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das RWE-Papier um 33.1 Prozent aufwärts.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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