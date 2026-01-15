Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bewertung im Blick 15.01.2026 14:28:44

Barclays Capital: Overweight für Roche-Aktie

Barclays Capital-Analyst James Gordon hat eine umfassende Analyse des Roche-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Roche
347.51 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 390 Franken auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Roche-Aktie am Tag der Analyse

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 14:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.0 Prozent auf 347.50 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 12.23 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via SIX SX 200’424 Roche-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5.9 Prozent zu Buche. Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

