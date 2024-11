Barclays Capital: Overweight für Deutsche Telekom-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 36,50 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse hätten gezeigt, dass die Bonner hinsichtlich der Jahresziele auf einem guten Weg seien, insbesondere in Deutschland, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 14:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.5 Prozent auf 28.64 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 29.19 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 2’626’587 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 36.3 Prozent zu Buche. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2024 wird Deutsche Telekom voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 22:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.