Barclays Capital: Novartis-Aktie erhält Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat Novartis nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe dank der Medikamente Entresto und Cosentyx die Erwartungen an den Umsatz und das Ergebnis je Aktie (Core EPS) übertroffen, schrieb Analystin Emily Field am Dienstag in einer ersten Reaktion. Zudem hätten die Schweizer die angehobenen Jahresziele vor allem mit optimistischeren Prognosen für die Geschäftsentwicklung begründet und nur zu einem geringeren Teil mit positiven Annahmen für einige anstehende Nachahmerprodukte.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Novartis-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 13:36 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4.5 Prozent auf 91.29 CHF zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 6.89 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 3’392’624 Stück. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 11.6 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 06:14 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.