Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
|
16.01.2026 11:49:44
Barclays Capital gibt Zalando-Aktie Overweight
Das Zalando-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Andrew Ross genauer unter die Lupe genommen.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Zalando befand sich um 11:33 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.7 Prozent auf 25.10 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 39.44 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 418’934 Zalando-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 0.9 Prozent zurück. Am 26.02.2026 wird Zalando voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
