Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’371 0.2%  SPI 18’426 0.1%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’133 0.0%  Euro 0.9318 0.1%  EStoxx50 5’945 0.7%  Gold 4’469 -0.2%  Bitcoin 71’714 -1.4%  Dollar 0.7998 0.1%  Öl 62.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Microsoft951692Swiss Re12688156
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Bill Ackman bringt SpaceX-Börsengang per SPARC ins Spiel
Rheinmetall-Aktie höher: Bundeswehr erhält Puma-Simulatoren - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick
Tecan-Aktie schnellt hoch: Auftragseingang gibt Rückenwind für 2026
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt
Suche...
eToro entdecken

Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Papier unter der Lupe 09.01.2026 09:45:20

Barclays Capital gibt Porsche Automobil-Aktie Underweight

Barclays Capital gibt Porsche Automobil-Aktie Underweight

Barclays Capital hat die Porsche Automobil-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Porsche Automobil
36.22 CHF 1.28%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari.

Aktieninformation im Fokus: Die Porsche Automobil-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Um 09:27 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.8 Prozent auf 38.92 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 10.07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34’600 Porsche Automobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Porsche Automobil von v
DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vo
DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von

Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images