|
09.01.2026 09:45:20
Barclays Capital gibt Porsche Automobil-Aktie Underweight
Barclays Capital hat die Porsche Automobil-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari.
Aktieninformation im Fokus: Die Porsche Automobil-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung
Um 09:27 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.8 Prozent auf 38.92 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 10.07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34’600 Porsche Automobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2026 erfolgen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
