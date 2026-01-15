Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

15.01.2026 14:28:44

Barclays Capital: Equal Weight-Note für Novartis-Aktie

Barclays Capital: Equal Weight-Note für Novartis-Aktie

Die Novartis-Aktie wurde von Barclays Capital einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet.

Aktienanalyse online: Die Novartis-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:12 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0.3 Prozent auf 116.40 CHF zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 3.09 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 596’151 Novartis-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 6.2 Prozent. Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Nachrichten zu Novartis AG

Analysen zu Novartis AG

13:36 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.12.25 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
