Barclays Capital: Equal Weight-Note für Novartis-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet.

Aktienanalyse online: Die Novartis-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:12 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0.3 Prozent auf 116.40 CHF zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 3.09 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 596’151 Novartis-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 6.2 Prozent. Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

