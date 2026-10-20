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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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Deutsche Telekom-Analyse im Fokus 20.10.2026 15:13:47

Barclays Capital: Deutsche Telekom-Aktie erhält Overweight

Barclays Capital: Deutsche Telekom-Aktie erhält Overweight

Das Deutsche Telekom-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Maurice Patrick genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Telekom
23.84 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Telekomwerte würden generell zwar als defensiv wahrgenommen, schrieb das Team um Analyst Maurice Patrick am Dienstag. Sie seien allerdings durchaus anfällig für technologische Risiken. Er verwies insbesondere auf Satellitentechnologie und agentische KI als aktuelle Bedrohungen für die Mittelzuflüsse im Sektor. Patrick stufte OTE, Proximus, Telefonica und Vodafone ab. Er empfahl derweil KPN und Telia.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 14:55 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.6 Prozent auf 25.72 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 24.42 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’600’671 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 4.0 Prozent nach unten. Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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14:23 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
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Long 13’499.54 13.56 SNB4VU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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