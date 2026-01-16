Barclays Capital beurteilt Scout24-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Scout24-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:33 Uhr ging es um 0.8 Prozent auf 85.35 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 53.49 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. 34’366 Scout24-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 0.5 Prozent zurück. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

