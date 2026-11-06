Barclays Capital beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Trend bleibe ins vierte Quartal hinein stark, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Er hob seine operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2027 auf 7,7 Milliarden Euro und entfernt sich damit noch weiter vom Konsens.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 13:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5.0 Prozent auf 57.34 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 15.10 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 701’339 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 28.0 Prozent nach oben. DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT



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