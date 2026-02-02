Barclays Capital bescheinigt Overweight für Siemens Healthineers-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ken Herrmann, Leiter der Klinik für Nuklearmedizin am Uniklinikum Essen, sehe immensen Bedarf für PET-Bildgebungssysteme in Europa, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am Freitag nach einem Expertengespräch. In Deutschland seien aktuell etwa 150 PET-Geräte im Einsatz - 600 bis 700 müssten es sein, um sich mit US-Niveau vergleichen zu können. Auch die Einsatzzahlen könnten merklich steigen, neben der Onkologie steige der Bedarf in Kardiologie und Neurologie.

Aktienauswertung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie um 13:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 42.21 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 44.52 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 173’084 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 6.0 Prozent abwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.