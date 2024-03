Barclays Capital bescheinigt Overweight für RWE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Peter Crampton nahm nach den Jahreszahlen für 2023 in einer am Mittwoch vorliegenden Studie kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Energieversorger vor. Eine Schwäche der RWE-Aktie im laufenden Jahr wertet er als längerfristige Kaufgelegenheit.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:51 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.4 Prozent auf 31.12 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 60.67 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 272’685 Aktien. Die Aktie büsste auf Jahressicht 2024 um 24.4 Prozent ein. Mit der Quartalsbilanzvorlage von RWE wird am 15.05.2024 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 09:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 21:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.