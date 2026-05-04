Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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04.05.2026 12:49:44
Barclays Capital: Allianz-Aktie erhält Underweight
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Allianz-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Claudia Gaspari.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Claudia Gaspari gab in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf die Berichtssaison der Versicherer zum ersten Quartal. Sie rechnet mit einem insgesamt robusten operativen Hintergrund in der Branche, ähnlich wie im zweiten Halbjahr 2025. Währungs-Gegenwind und milde Wetterbedingungen zählten wohl zu den generellen Einflüssen. Für die Allianz kürzte sie ihre Schätzungen bis 2028 nur leicht - im Schnitt um weniger als ein Prozent.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Allianz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:33 Uhr mit Abschlägen von 2.7 Prozent bei 378.60 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 7.55 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 441’748 Allianz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 3.0 Prozent. Die Allianz-Bilanz für Q1 2026 wird am 13.05.2026 erwartet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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