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30.10.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays verzeichnet am Vormittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 4,26 GBP abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 4,26 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'751 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 4,26 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,31 GBP. Bisher wurden via London 473'718 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 5,38 GBP markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 20,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,61 GBP am 24.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 15,16 Prozent sinken.
Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,152 GBP belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 22.10.2026. In Sachen EPS wurden 0,12 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,10 GBP je Aktie eingenommen. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.37 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Am 09.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,516 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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