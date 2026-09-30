Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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30.09.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochvormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 4,65 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,3 Prozent auf 4,65 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'719 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 4,65 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,61 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 570'602 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 15,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,54 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 31,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ein EPS von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,524 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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