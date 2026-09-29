Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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29.09.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag mit Kursplus
Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,63 GBP zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,63 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'715 Punkten notiert. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,66 GBP zu. Mit einem Wert von 4,65 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 433'689 Stück.
Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 13,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,54 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,153 GBP. Am 28.07.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.34 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.19 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,524 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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