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29.09.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Barclays Aktie News: Barclays verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von Barclays zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 4,62 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Barclays
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Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Barclays-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 4,62 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'677 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 4,66 GBP. Im Tief verlor die Barclays-Aktie bis auf 4,61 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,65 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 7'175'167 Barclays-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Gewinne von 16,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 3,54 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 23,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,153 GBP belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.34 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Am 27.10.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,524 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Long 12’509.72 8.91 S9OBOU
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