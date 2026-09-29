Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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29.09.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Dienstagmittag gesucht
Die Aktie von Barclays zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,64 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 4,64 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'720 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Barclays-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,66 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,65 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'897'925 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,54 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Mit Abgaben von 23,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Barclays seine Aktionäre 2025 mit 0,090 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.34 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.19 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,524 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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