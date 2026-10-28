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28.10.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochnachmittag im Aufwind

Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochnachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 4,27 GBP zu.

Barclays
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Die Barclays-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 4,27 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'697 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Barclays-Aktie bei 4,38 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,25 GBP. Bisher wurden heute 33'397'457 Barclays-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 26,07 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,61 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 15,37 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Barclays veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,10 GBP im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.37 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 7.17 Mrd. GBP eingefahren.

Am 09.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 17.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,516 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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