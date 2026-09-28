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28.09.2026 09:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag nahe Nulllinie

Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag nahe Nulllinie

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Barclays. Mit einem Wert von 4,64 GBP bewegte sich die Barclays-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Barclays
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Die Barclays-Aktie kam im London-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,64 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'724 Punkten steht. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,67 GBP zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 4,62 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,66 GBP. Zuletzt wechselten 553'270 Barclays-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Gewinne von 16,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,54 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 23,76 Prozent Luft nach unten.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,153 GBP ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 28.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 8.34 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Barclays.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,524 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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