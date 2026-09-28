Barclays Aktie News: Barclays präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 4,67 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'752 Punkten liegt. Bei 4,68 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 4,66 GBP. Bisher wurden via London 5'854'315 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 13,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,54 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 32,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,090 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,153 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,524 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen

S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren