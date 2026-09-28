Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Barclays zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,67 GBP zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 4,67 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'752 Punkten liegt. Bei 4,68 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 4,66 GBP. Bisher wurden via London 5'854'315 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 13,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,54 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 32,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,090 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,153 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,524 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barclays plc
|
16:29
|Barclays Aktie News: Barclays präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
15:16
|MFS owner blames Barclays for collapse amid fraud allegations (Financial Times)
|
12:29
|Barclays Aktie News: Barclays am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Zuversicht in Europa: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Barclays plc
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX wenig bewegt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.