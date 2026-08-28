Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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28.08.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Anleger schicken Barclays am Vormittag ins Plus
Die Aktie von Barclays zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,95 GBP.
Um 09:28 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,95 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'825 Punkten tendiert. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,99 GBP zu. Bei 4,97 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 594'292 Barclays-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 8,70 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,53 GBP. Dieser Wert wurde am 30.08.2025 erreicht. Mit Abgaben von 28,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,153 GBP belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Es stand ein EPS von 0,17 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Barclays-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,526 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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