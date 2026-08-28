Barclays Aktie News: Barclays am Freitagnachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,94 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'816 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 4,99 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,97 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 7'364'663 Aktien.

Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 8,26 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.08.2025 bei 3,53 GBP. Mit einem Kursverlust von 28,55 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,090 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,153 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.34 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 7.19 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,526 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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