Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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28.08.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Freitagmittag stabil
Die Aktie von Barclays zeigt sich am Freitagmittag ohne grosse Bewegung. Im London-Handel kam die Barclays-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,93 GBP.
Die Barclays-Aktie kam im London-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,93 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'812 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Barclays-Aktie bei 4,99 GBP. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,90 GBP nach. Bei 4,97 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 2'533'580 Barclays-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,38 GBP) erklomm das Papier am 28.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 9,28 Prozent zulegen. Bei 3,53 GBP fiel das Papier am 30.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 GBP je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,526 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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