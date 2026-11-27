Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,09 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'685 Punkten liegt. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,09 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,09 GBP. Bisher wurden via London 435'559 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 24,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,152 GBP belaufen. Am 22.10.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,10 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.17 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.37 Mrd. GBP ausgewiesen.

Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 17.02.2028.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,515 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Barclays verstärkt Engagement in Saudi-Arabien trotz angespannter Sicherheitslage - Aktie steigt

Barclays-Aktie kaum bewegt: Gewinnwachstum hinkt Erwartungen hinterher

Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen