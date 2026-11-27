|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Anleger greifen bei Barclays am Freitagvormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 4,09 GBP.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,09 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'685 Punkten liegt. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,09 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,09 GBP. Bisher wurden via London 435'559 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 24,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,152 GBP belaufen. Am 22.10.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,10 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.17 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.37 Mrd. GBP ausgewiesen.
Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 17.02.2028.
In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,515 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie
Barclays verstärkt Engagement in Saudi-Arabien trotz angespannter Sicherheitslage - Aktie steigt
Barclays-Aktie kaum bewegt: Gewinnwachstum hinkt Erwartungen hinterher
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barclays plc
|
12:29
|Barclays Aktie News: Barclays verteuert sich am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Barclays Aktie News: Anleger greifen bei Barclays am Freitagvormittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Barclays plc
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.