Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,4 Prozent auf 4,11 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'689 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Barclays-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,13 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 4,09 GBP. Zuletzt wechselten 13'474'854 Barclays-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 30,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,61 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 12,09 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,152 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Am 22.10.2026 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.37 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 7.17 Mrd. GBP umgesetzt.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,515 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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