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27.11.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays verteuert sich am Mittag
Die Aktie von Barclays zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,4 Prozent auf 4,11 GBP zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 4,11 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'692 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 4,11 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,09 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 4'212'166 Barclays-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,94 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,61 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 13,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,090 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,10 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.37 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.17 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Barclays die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,515 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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