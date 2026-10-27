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27.10.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Dienstagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 4,18 GBP.
Die Barclays-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 4,18 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'663 Punkten steht. In der Spitze fiel die Barclays-Aktie bis auf 4,13 GBP. Bei 4,16 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'295'868 Barclays-Aktien.
Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,70 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,61 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,152 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,10 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.17 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.37 Mrd. GBP ausgewiesen.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 17.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,516 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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