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27.10.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays macht am Dienstagmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 4,22 GBP.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,22 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'700 Punkten steht. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 4,23 GBP. Bei 4,16 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 6'614'434 Barclays-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,60 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,61 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je Barclays-Aktie. Am 22.10.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ein EPS von 0,10 GBP je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barclays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.37 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.17 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Barclays-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,516 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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