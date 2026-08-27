Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagvormittag gesucht

Das Papier von Barclays legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 5,01 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'835 Punkten steht. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,02 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,99 GBP. Zuletzt wurden via London 375'199 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 6,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,53 GBP erreichte der Anteilsschein am 30.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Barclays veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8.34 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.19 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,526 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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