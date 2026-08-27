Barclays Aktie News: Barclays verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 4,93 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'773 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,93 GBP aus. Bei 4,99 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'500'334 Barclays-Aktien.

Bei 5,38 GBP markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 8,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,53 GBP. Dieser Wert wurde am 30.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 28,47 Prozent Luft nach unten.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,090 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,153 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 GBP, nach 0,12 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,526 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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