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26.11.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays verteuert sich am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 4,01 GBP nach oben.
Das Papier von Barclays konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,5 Prozent auf 4,01 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'560 Punkten tendiert. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,04 GBP. Bei 4,03 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 687'221 Barclays-Aktien umgesetzt.
Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 34,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,61 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 10,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,152 GBP aus. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 GBP erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent auf 7.37 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.17 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 17.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,516 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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