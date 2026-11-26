Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 4,04 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'626 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,05 GBP zu. Mit einem Wert von 4,03 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 8'124'428 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 33,16 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 3,61 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,152 GBP. Barclays liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,12 GBP. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,10 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 7.37 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.17 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren. Am 17.02.2028 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,516 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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