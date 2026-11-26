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26.11.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays gewinnt am Donnerstagmittag
Die Aktie von Barclays zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 4,04 GBP nach oben.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 3,2 Prozent auf 4,04 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'592 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 4,04 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,03 GBP. Bisher wurden via London 4'232'605 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,38 GBP) erklomm das Papier am 28.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 33,36 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,61 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je Barclays-Aktie. Am 22.10.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,10 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7.37 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 7.17 Mrd. GBP umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Barclays am 09.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,516 GBP je Barclays-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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