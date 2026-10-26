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26.10.2026 09:29:00

Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Vormittag fester

Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Barclays gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Barclays
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Das Papier von Barclays legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 4,13 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'720 Punkten tendiert. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,14 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,12 GBP. Bisher wurden heute 1'193'993 Barclays-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 30,44 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,61 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,152 GBP. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.37 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Barclays am 09.02.2027 präsentieren. Barclays dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,516 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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