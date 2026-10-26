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26.10.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Barclays gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,1 Prozent auf 4,16 GBP zu.
Das Papier von Barclays konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,1 Prozent auf 4,16 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'763 Punkten liegt. Bei 4,18 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,12 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 14'172'438 Stück.
Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,61 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,152 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Am 22.10.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,10 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 7.37 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Barclays am 09.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,516 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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