Barclays Aktie News: Barclays zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Die Barclays-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,97 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'879 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 5,00 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,98 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 982'925 Barclays-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,22 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,53 GBP erreichte der Anteilsschein am 30.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,06 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,153 GBP ausgeschüttet werden. Barclays veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 GBP je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 8.34 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,526 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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