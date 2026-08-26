Barclays Aktie News: Barclays legt am Mittwochnachmittag zu

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 4,99 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'913 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 5,01 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,98 GBP. Zuletzt wurden via London 7'567'417 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 5,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 7,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,53 GBP. Dieser Wert wurde am 30.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 29,35 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Am 28.07.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 8.34 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Barclays.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,526 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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