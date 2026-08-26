Barclays Aktie News: Barclays am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Barclays-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4,98 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'874 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 5,00 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,98 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 3'314'986 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 8,17 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.08.2025 auf bis zu 3,53 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 29,10 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,153 GBP je Barclays-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Barclays dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,526 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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