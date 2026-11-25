Das Papier von Barclays legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 4,04 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'518 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Barclays-Aktie bei 4,05 GBP. Bei 4,04 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 522'533 Barclays-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. 33,31 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,61 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 10,51 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,152 GBP. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 22.10.2026. Es stand ein EPS von 0,12 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 GBP in den Büchern gestanden. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.37 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,516 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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