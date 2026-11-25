Die Barclays-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,00 GBP nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'502 Punkten realisiert. Bei 3,99 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,04 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'064'539 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Gewinne von 34,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,61 GBP). Abschläge von 9,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,152 GBP belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2026 vor. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7.37 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 7.17 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,516 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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