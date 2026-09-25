Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Barclays. Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Die Barclays-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 4,64 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'732 Punkten steht. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,65 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,63 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 529'311 Barclays-Aktien.
Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,54 GBP ab. Mit Abgaben von 23,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Am 28.07.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.34 Mrd. GBP – ein Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,524 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barclays plc
|
09:29
|Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Barclays Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Barclays (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.09.26
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Barclays plc
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.