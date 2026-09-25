Barclays Aktie News: Barclays am Freitagnachmittag gesucht

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 4,63 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'676 Punkten notiert. Bei 4,65 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,63 GBP. Zuletzt wechselten 8'799'036 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (3,54 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 23,60 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.34 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,524 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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