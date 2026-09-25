Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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25.09.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays legt am Freitagmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 4,63 GBP.
Das Papier von Barclays konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 4,63 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'713 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 4,65 GBP. Bei 4,63 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 3'099'403 Barclays-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 13,98 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 23,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 GBP je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 vorlegen. Barclays dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,524 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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