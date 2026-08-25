Barclays Aktie News: Barclays gewinnt am Vormittag an Boden

Das Papier von Barclays legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 4,98 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'866 Punkten liegt. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,00 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 4,98 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 380'378 Barclays-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,13 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,53 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 29,12 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 28.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 GBP je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.34 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,526 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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