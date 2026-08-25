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25.08.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays legt am Nachmittag zu

Barclays Aktie News: Barclays legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,97 GBP zu.

Barclays
5.40 CHF 0.50%
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Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 4,97 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'869 Punkten steht. Bei 5,00 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 4,98 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'667'583 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 8,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,53 GBP am 30.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 7.19 Mrd. GBP eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 22.10.2026 gerechnet. Am 27.10.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,526 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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