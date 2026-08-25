Barclays Aktie News: Barclays zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Um 12:28 Uhr sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,97 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'867 Punkten steht. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 5,00 GBP. Bei 4,98 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3'414'010 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei 5,38 GBP markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,53 GBP am 30.08.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 7.19 Mrd. GBP eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Barclays dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,526 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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